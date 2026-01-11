Sarıyer, Iğdır FK'yı tek golle geçti

- Sarıyer, 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.
- Maçın tek golünü 87. dakikada Marcos Silva attı.
- Iğdır FK'dan Gianni Bruno, 19. dakikada kırmızı kart gördü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı.
TEK GOLLE GELEN GALİBİYET
Sarıyer'e galibiyeti getiren golü, dakika 87'de Marcos Silva kaydetti.
Iğdır FK'da Gianni Bruno, 19. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Sarıyer, 24 puana yükseldi. Iğdır FK, 30 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.