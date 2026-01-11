Abone ol: Google News

Sarıyer, Iğdır FK'yı tek golle geçti

Sarıyer, 1. Lig'in 20. haftasında evinde Iğdır FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 15:45
1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOLLE GELEN GALİBİYET

Sarıyer'e galibiyeti getiren golü, dakika 87'de Marcos Silva kaydetti.

Iğdır FK'da Gianni Bruno, 19. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından Sarıyer, 24 puana yükseldi. Iğdır FK, 30 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Eshspor Haberleri