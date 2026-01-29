Abone ol: Google News

Sarıyer, Julien Anziani ile vedalaştı

Sarıyer Kulübü, 26 yaşındaki futbolcusu Julien Anziani ile yollarını resmen ayırdı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 21:50
  • Sarıyer Kulübü, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, sosyal medya üzerinden oyuncuya teşekkür edip başarılar diledi.
  • Anziani, bu sezon 21 maçta 4 gol kaydetti.

1. Lig takımlarından Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

21 MAÇTA 4 GOL ATTI

Fransız futbolcu, bu sezon Sarıyer formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti.

