Sarıyer, Julien Anziani ile vedalaştı

- Sarıyer Kulübü, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdı.
- Kulüp, sosyal medya üzerinden oyuncuya teşekkür edip başarılar diledi.
- Anziani, bu sezon 21 maçta 4 gol kaydetti.
1. Lig takımlarından Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
21 MAÇTA 4 GOL ATTI
Fransız futbolcu, bu sezon Sarıyer formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti.