Sarıyer’de Servet Çetin dönemi

1. Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.

Yılmaz Vural, Sarıyer'in başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet - 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Vural ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü belli oldu.

YILMAZ VURAL'IN YERİNE SERVET ÇETİN GETİRİLDİ

Mavi-beyazlılar, Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

Sarıyer’in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz’da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer’imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." denildi.

EN SON AMEDSPOR'U ÇALIŞTIRDI

44 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Süper Lig’de 19 maç Sivasspor, 1. Lig’de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler’de görev yaptı.