Saul Niguez, Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Saul Niguez transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Niguez, Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

AKŞAM GELİYOR...

Niguez, bugün ise Türkiye'ye geliyor...

30 yaşındaki futbolcunun bugün saat 19.00 sularında Trabzon'da olması bekleniyor.

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak.

TEKKE DE DUYURMUŞTU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zob Ahan Esfahan ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Saul Niguez, yeni oyuncumuz" dedi ve transferi açıkladı.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.