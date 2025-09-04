Sebastian Hoeness'ten Fenerbahçe cevabı

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nden devam edecek olunmasının ardından teknik heyet konusunda da karar alınmıştı.

Fenerbahçe yönetim kurulu ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşme sonrası yollar ayrılmıştı.

Bu veda sonrası birçok teknik adam gündeme gelirken, Almanya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.

Alman teknik adam, şunları dedi:

Herhangi bir şey duymadım, bana böyle bir ilgi gösterilmedi. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

43 yaşındaki Alman teknin adamın kulübü Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

2023 yılından bu yana Stuttgart için görev yapan genç teknik adam, Alman ekibinin başında 103 maça çıktı ve 1.83 puan ortalaması yakaladı.