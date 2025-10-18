Selahattin Polat: İnşallah önümüzdeki yıl yine Süper Lig'de olacağız

1. Lig'in lideri Bodrum FK, 10. haftada yarın saat 19.00'da Esenler Erokspor'a konuk olacak.

Ligde zirvedeki yerini korumak isteyen yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat da çalışmaları yerinde takip ederek takıma moral verdi. Süper Lig hedeflerini sürdürdüklerini belirten Polat, "Süper Lig'den düştükten sonra oyuncularımız daha hırslı ve azimli bir şekilde mücadele etmeye başladı. Biz sadece bir dönemlik düştük, önümüzdeki sene inşallah aynı noktadayız. Oyuncularımız çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Önümüzdeki 3 maç kırılma noktalarımız. Erok maçında inşallah bunu başarıp, yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig hedefi için oyuncularımız ciddi bir şekilde çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıl yine Süper Lig'de olacağız. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

"LİGDE SÜRPRİZ SONUÇLAR OLABİLİYOR"

Karşılaşma öncesi değerlendirmede bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise, "Milli takıma giden oyuncularımız döndü. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Rakibimiz Erok. İzlenmesi keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Maç maç bakıyoruz, bütün maçlar zor. Bulunduğumuz ligde sürpriz sonuçlar çok oluyor. Ligin dengelerinin her an değişebileceği ve her maçın farklı hikayesi olan bir periyot bu. İyi konsantre olan farkını ortaya koyuyor. Biz de buna göre hazırlığımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.