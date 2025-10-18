Selçuk İnan: 3 gol ile kazanmak beni çok mutlu etti

Kocaelispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"3 GOL İLE KAZANMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

İnan, şu ifadeleri kullandı:

Evet eksiklerimiz vardı, sakatlarımız var, milli takımından dönenler var. Bunları konuştuk. Ama bunun dışında maçtan önce de çok iyi bir milli takım arası geçirdiğimizi söyledim. Bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ve istediklerimizi neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 gol ile kazanmak beni çok mutlu etti. O yüzden onları tebrik ediyorum.