Selçuk İnan, takımın son durumunu değerlendirdi

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, hazırlık kampında eksiksiz ve çok iyi çalıştıklarını bildirdi.

Selçuk İnan, Derince Stadı’nda Fas ekibi Al-Wydad Club ile yapacakları son hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MEMNUNUM"

Hedeflerinin olduğunu, en yukarısı neresiyse orayı yakalamak istediklerini belirten İnan, şehrin ve camianın bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

İnan, transfer edilen oyuncuların da çok önemli oyuncular olduğunu dile getirerek, Anadolu takımları için transfer limitleri olduğunu, o yüzden bu şartlarda transfer yapmanın kolay olmadığını kaydetti.

Bugüne kadar alınan tüm oyuncuların kendisinin ve yönetimin onayıyla alındığını vurgulayan İnan, şu şekilde konuştu:

Bir transfer komitemiz var. Beraber belirledik ve beraber onayladık. O yüzden de bu durumdan çok mutluyum, çok memnunum.

"BİRKAÇ BÖLGEYE DAHA EKSİĞİMİZ VAR"

İnan, önemli oyuncular aldıklarını ama transferin henüz bitmediğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Transfer süreci zor ve meşakkatli bir süreç. Birkaç bölgeye daha eksiğimiz var. Onları da tamamlamak istiyoruz ama istediğimiz gibi oyuncuları getirmek çok da kolay olmuyor. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim.

"EN İYİ KAMP DÖNEMİ DİYEBİLİRİM"

Bir aydan fazladır kamp yaptıklarına dikkati çeken İnan, sözlerine şöyle devam etti:

Altıncı senem benim hocalıkta, en iyi kamp dönemi diyebilirim. Oyuncularımızla da bunu paylaştım. Teşekkür de ettim. Gerçekten çok iyi çalıştık. Eksiksiz çalıştık. Fazlasıyla mesai harcadık her şeyle. Takım yavaş yavaş hazır oluyor. Aramıza geç katılanlar var. Daha az süre alanlar var. Bunların hepsini de dengelemeye çalışıyoruz ama bu bir gerçek, çok zor bir kamp geçirdik. Bugün bile oyuncuların neredeyse tamamı ‘yorgun maça çıkacağız’ diye bazı serzenişlerde bulunuyorlar ama böyle yapmak gerekiyor. Çünkü sezon çok uzun bir maraton ve bu sezon başında ne kadar yüklerseniz sezon içinde o kadar faydasını görüyorsunuz. Biz bunu fazlasıyla gerçekleştirdik. O yüzden de oyuncularımı şimdiden tebrik etmek istiyorum.

"HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Teknik direktör İnan, hangi mevkilere transfer yapmak istediklerinin sorulması üzerine, şu şekilde konuştu:

Bir tane stoper istiyoruz mümkünse, orta sahaya da en az bir tane oyuncu istiyoruz. Önceliğimiz bunlar olacak. Sonrasında dediğim gibi tabii transferler, gelenler, gidenler olabilir. Hep beraber göreceğiz.

"SAĞLIK OLARAK ÇOK İYİ DURUMDA"

Hırvat golcü Petkovic'in kamptaki performansı sorulması üzerine İnan, sözlerini şöyle tamamladı: