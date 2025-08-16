Selçuk Mingan’dan hakem yönetimine eleştiri!

1. Lig 2. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Bodrum Şehir Stadyumu’nda Serik Spor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Selçuk Mingan, açıklamalarda bulundu.

"OYUN ÇOK FAZLA DURDU"

Mingan, maçın başında beklenmedik iki sakatlık yaşadıklarını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Daha sonrasında oyun çok fazla durdu. Rakip takım sık sık yere yattı ve oyunu durdurdu. Müsabakanın ne kadar oynandığını bilmiyorum ama belki de ligin en düşük tempoda oynanan maçlarından biri oldu. Buna hakem de biraz müsaade etti. Kenardan çok fazla uyarmamıza rağmen ‘oyun oynansın, oyunun devam etmesini istiyoruz’ dedik. Yere yatan oyuncu kalkmıyor. Biz zaten transfer yasağı olan bir takımız ve oyun oynansın istiyoruz. İki sakatımız olmasına rağmen hâlâ oyunun oynanması için çabalıyoruz. Ancak hakem bu konuda bize yardımcı olmadı.

"HAKEMLERİN BU KADAR İZİN VERMEMESİ GEREKİYOR"

Oyuncularının saha içinde rakip tarafından tutulduğunu ancak düşmedikleri için kart verilmediğini savunan Mingan, şu ifadeleri kullandı:

Hocam sarı kart vermeyecek misiniz?’ diye sorduğumuzda ‘yok’ cevabını alıyoruz. Üç kez çekilen oyuncumuz var, yere yatan rakip oyuncuları var. Hakem sedye istiyor, sedye geliyor ama oyuncu ‘sedye ile çıkmam’ diyor, sağlık ekibi gelsin diye bekliyor. Hakem de bekliyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Bu durumlara hakemlerin bu kadar izin vermemesi gerekiyor.

"ANLAM VEREMİYORUZ"

Futbolun oynanabilir hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Mingan, şu şekilde konuştu: