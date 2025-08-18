Selçuk Şahin: Dikkatli olsak kazanacağımız maçtı

Eyüpspor, Süper Lig’in 2’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu.

Dikkatli olsalar kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, şu açıklamada bulundu:

2 duyguyu bir arada yaşıyorum. Son dakika golü beni üzdü ama Beşiktaş’a karşı oynadığımız oyunda ne yapmamız gerekirse yaptık. Kafamdaki oyunu çıkardı çocuklar. Oyunu daha doğru oynayabilirdik. Beşiktaş ilk kez böyle baskı yaptı. Ona rağmen iyi pozisyonlarımız var. Dikkatli olsak kazanacağımız maçtı. Güzel bir maç oldu. Sonu sadece kötü oldu. Haftaya artık puan almaya başlarız. Oyun anlamında mutlu oldum. Son pozisyonda çok yanlış eşleşme oldu. Oyunun anları ve atmosferin içinde oyuncular farklı düşünebiliyor. Son dakikalarda cesur oyandık diye düşünüyorum.

"BEN SİSTEME ÖNEM VEREN TEKNİK ADAMIM"

Kendisinin sisteme önem veren bir teknik direktör olduğuna değinen Şahin, şu ifadeleri kullandı: