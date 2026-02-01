Semih Kılıçsoy: Cagliari’de kendimi çok iyi hissediyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, evinde Hellas Verona engelini 4-0'lık skorla geçti.

Cagliari, Luca Mazzitelli'nin golüyle 36'da öne geçerken Semih Kılıçsoy 45+2'de farkı ikiye çıkardı ve devreye bu skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçilirken 84'te Ibrahim Sulemana Cagliari'nin üçüncü, Riyad Idrissi ise 90+1'de dördüncü golü kaydetti.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Cagliari adına ağları havalandıran Semih Kılıçsoy'un golü İtalyan basınında gündem oldu.

"ÖMÜR BOYU HAYALİNİ KURDUĞU BİR ŞEY"

LA GAZETTA DELLO SPORT:

Pisa, Torino ve Fiorentina maçlarını pas geçmişti. Şimdi 40 günde 4 gol. Hepsi de belirleyiciydi. Son golünde ise ömür boyu hayalini kurduğu bir şeyi gerçekleştirmeye karar verdi: Röveşata golü.

"BU GOLÜ GEÇERSİZ SAYMAK SUÇ OLURDU"

CORRIERE DELLO SPORT:

Semih Kılıçsoy'un bisiklet vuruşuyla gelen golü VAR kontrolünden sonra geçerli sayıldı. Bu golü geçersiz saymak suç olurdu.

"GEÇERSİZ SAYILSAYDI ÜZÜLÜRDÜM"

Golü hakkında konuşan Kılıçsoy, “Bugünkü gol gerçekten güzeldi. Eğer geçersiz sayılsaydı üzülürdüm. Onaylanmasına sevindim.” ifadelerini kullandı.

"CAGLIARI'DE ÇOK MUTLUYUM"

İtalya’ya adaptasyon sürecini de anlatan milli oyuncu, "Bir forvet için gol atmak çok önemli. Başlangıçta alışmak zordu ama zamanla uyum sağladım. Cagliari’de kendimi çok iyi hissediyorum ve bu kulüpte olmaktan çok mutluyum.” dedi.

"İTALYAN SAVUNNMACILARI GEÇERİM"

İtalya kariyerine dair ilk değerlendirmesini de yapan milli futbolcu, Türk futbolu ile Serie A arasındaki farklara değindi:

Fiziksel olarak güçlüyüm ancak Türkiye ile burası arasındaki en büyük fark taktik seviye. Bu anlamda burada seviye çok daha yüksek. Yine de İtalyan savunmalarını geçebilecek özelliklere sahip olduğumu biliyorum.

PERFORMANSI

Bu sezon Cagliari formasıyla 17 maça çıkan ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 4 gol kaydetti.