Sivasspor - Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı

- Sivasspor, 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
- Maç, 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı ve gol sesi çıkmadı.
- Sonuç olarak, Sivasspor 30, Pendikspor ise 39 puana ulaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u konuk etti.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor 30 puana yükselirken; Pendikspor ise 39 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin 24. haftasında Sivasspor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Pendikspor ise Amed Sportif Faaliyerler'i konuk edecek.