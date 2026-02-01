Abone ol: Google News

Sivasspor - Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı

Sivasspor, 1. Lig'in 23. haftasında evinde Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 15:27
Sivasspor - Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı
  • Sivasspor, 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
  • Maç, 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı ve gol sesi çıkmadı.
  • Sonuç olarak, Sivasspor 30, Pendikspor ise 39 puana ulaştı.

1. Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Pendikspor'u konuk etti.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 30 puana yükselirken; Pendikspor ise 39 puana ulaştı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin 24. haftasında Sivasspor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Pendikspor ise Amed Sportif Faaliyerler'i konuk edecek.

Eshspor Haberleri