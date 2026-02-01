Yeni Mersin İdmanyurdu, ikinci kez sahaya çıkmadı!

- Yeni Mersin İdmanyurdu, ekonomik ve yönetim sorunları nedeniyle Gebzespor maçına çıkmadı.
- Daha önce de Menemen FK maçına çıkmayan takım, bu ihlali ikinci kez tekrarladı.
- İki maça çıkmadığı için puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu’nda ekonomik ve yönetim sıkıntısı devam ediyor.
Ligde zor günler geçiren kırmızı-lacivertli ekip, 18’inci haftada deplasmanda Menemen FK önünde sahaya çıkmamış ve 3 puan silme cezası almıştı.
İKİNCİ KEZ İHLAL YAPTILAR
Mersin ekibi, bugün 15.00’teki Güzide Gebze Spor Kulübü maçı için de Kocaeli’ne gitmedi.
Sahaya çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu aynı ihlali ikinci defa gerçekleştirmiş oldu.