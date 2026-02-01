Fenerbahçe, Dicle Nur Babat'ı transfer etti

- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Dicle Nur Babat'ı transfer etti.
- Babat, daha önce Fenerbahçe ile birçok şampiyonluk yaşamıştı.
- Kulüp, Babat'a yeniden hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, eski voleybolcusu Dicle Nur Babat'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını daha önce 2014-2022 ve 2024-2025 sezonlarında terleten ve bu süre boyunca 3 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanan Dicle Nur Babat'a ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.