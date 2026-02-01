Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Dicle Nur Babat'ı transfer etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Dicle Nur Babat'ı kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 15:18
  • Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Dicle Nur Babat'ı transfer etti.
  • Babat, daha önce Fenerbahçe ile birçok şampiyonluk yaşamıştı.
  • Kulüp, Babat'a yeniden hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, eski voleybolcusu Dicle Nur Babat'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını daha önce 2014-2022 ve 2024-2025 sezonlarında terleten ve bu süre boyunca 3 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanan Dicle Nur Babat'a ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

