Şenol Can: Çok daha iyi bir Sarıyer takımı izleteceğiz

1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından ise Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN TAKIMI TEBRİK EDİYORUM"

Şenol Can bekledikleri bir senaryo ile karşılaştıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Iğdır FK takımının ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk, onlara çok büyük saygı duyuyorduk. Fakat biz bütün planlarımızı, bütün oyun anlayışımızı çok iyi yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten en kötü, bir puanla ayrılmamız gerekiyordu, fakat bizim için maçın sonu üzüntü verici oldu. İki tane çok kolay penaltıyla mağlup olduk. Iğdır FK takımını tebrik ediyorum. Yeni kurulan bir takımız çok iyi oyuncularımız var, teknik, taktik, fiziksel, psikolojik olarak ileride, ileriki haftalarda çok daha iyi bir Sarıyer takımı izleteceğiz. Bütün takımımı tebrik ediyorum.