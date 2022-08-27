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    Şenol Güneş: Galatasaray maçına bakacağız

    Şenol Güneş: Galatasaray maçına bakacağız

    Trabzonspor'un eski hocası Şenol Güneş taraftarlarla yaptığı bir konuşmada, "Öyle oldu, böyle oldu. Şimdi Galatasaray maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.
    • 27.08.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 09:46
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    Yarın oynanacak derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Hoca da Abdullah Hoca da 3 puan için oyuncularını hazırlıyor.

    Trabzonspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maç öncesi bordo mavili ekibin eski teknik direktörü Şenol Güneş'in sözleri yankı uyandırdı.

    Şenol Güneş: Galatasaray maçına bakacağız İZLE

    "Galatasaray maçına bakacağız"

    Gümüşhane iline bağlı Kadırga Yaylası'na bağlı olduğu belirtilen ve bir grup taraftarla konuşan Şenol Güneş, Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç için, "Öyle oldu, böyle oldu. Şimdi Galatasaray maçına bakacağız. Trabzonspor'un işi zor." ifadelerini kullandı.

    Deneyimli teknik adamın bu sözleri, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

    Trabzonspor ile Galatasaray 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

    Şenol Güneş: Galatasaray maçına bakacağız #1

    Şenol Güneş: Galatasaray maçına bakacağız #2


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