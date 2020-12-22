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    Şenol Güneş'ten Özkan Sümer için veda mesajı

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hayatını kaybeden futbol efsanesi Özkan Sümer için bir veda mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 15:41
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:06
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    Şenol Güneş'ten Özkan Sümer için veda mesajı

    Uzun yıllar Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şenol Güneş'in, bordo-mavili ekip ile özdeşleşen isimlerden Özkan Sümer'in vefatının ardından yazdığı veda mesajı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayımlandı.

    "AYRILIRKEN DE DERS VERMİŞ OLDU"

    Güneş, veda mesajında "Değerli büyüğüm, Türk futbolunun duayen ismi, sevgili Özkan Sümer Hocamın vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, vermiş olduğu emekler, yetiştirdiği değerlerle yeri dolmayacak müstesna bir futbol adamıydı. Görev yaptığı süre içerisinde olduğu gibi aramızdan sessizce ayrılırken de yine bir ders vermiş oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş ten Özkan Sümer için veda mesajı #1

    Tecrübeli teknik adam, veda mesajında ayrıca şunları kaydetti:

    "Hocam! Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz. Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır. Allah sıkıntılı yüreklere ferahlık ve sabır versin. Sizi bugünden özlüyoruz hocam. Unutulmayacaksın!"

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