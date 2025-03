Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hasan Arat döneminde fahiş bedelli ihalesiz alımlar yapıldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, siyah-beyazlı camiada yöntemini devraldıklarından bu yana geçen sürede yapılanları ve tespit ettikleri usulsüzlüklerden bahsetti.

Özellikle eski başkan Hasan Arat'a yönelik sert ifadeler kullanan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın geleceğinin ipotek altına alındığını söyledi.

BAŞKAN ADALI, HASAN ARAT'I TOPA TUTTU

Adalı, kürsüde yaptığı açıklamada, kulübün geçmiş harcamaları ile ilgili savcılığa başvurulduğunu da duyurdu.

Kulübün futbolun yanı sıra diğer amatör branşlarda da büyük zararlara uğratıldığını söyleyen Adalı, "Amatör branşlarda da rekor zararlara ulaşılmış. Hentbolda zarar 88 milyona çıkmış. Voleybol branşımız 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarda kaydadeğer bir başarı olmamış. Altyapılarda ise zarar 739 milyon TL'ye ulaşmış." dedi.

SAVCILIĞA VERDİK: USULSÜZ VE İHALESİZ İŞLER OLMUŞ

Fahiş bedelli ve ihalesiz alımların yapılmış olduğunun da altını çizen Adalı, "Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu." şeklinde konuştu.

Yine Adalı, Arat döneminin kulüp borcunu yüzde 75 arttırdığını belirtirken, ideal kadroyu kurmak için en az 3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"DİVAN ÖNÜNE ÇIKMA CESARETİ GÖSTEREMEYENLERİ UNUTMAMALIYIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'I SUİSTİMAL EDENLERİN YAPTIKLARI YANINA KAR KALMAYACAK"

"HER YERDE KAOS VE ÇOK BAŞLILIK VARDI"

"YÜCEL'İN RAPORLARDAN HABERİ OLMADIĞINA İNANIYORUM"

FUTBOL TAKIMI İÇİN TARİHİN EN YÜKSEK HARCAMALARI YAPILDI: AMATÖR BRANŞLARDA DA REKOR ZARAR VAR

"FAHİŞ BEDELLİ VE İHALESİZ ALIMLAR VAR"

"BAZI EVRAKLARDA KAYITLAR SİLİNMİŞ"

"3 AY SONRA YENİ SEÇİM OLMASI BİZİ DURDURMAYACAK"

Biz konuların üzerine gittikçe camia içinden, farklı yerlerden yarı tehdit yarı telkin çabalarla karşılaşıyoruz. Bize, 'Mayıs'ta seçim var, bu konunun üzerine gitmeyin' diyenler oldu. Bazen de 'Bir süre bu konuyu bekletin' diyenler oldu. Değerli büyüklerim, sevgili divan kurulu üyelerimiz... Burası, Beşiktaş Jimnastik Kulübü! 122 yıldır gururla ve şerefle ayakta! Şahıslardan çok daha önemlidir. Biz gördüğümüz her yanlışın, her aksiliğin üstüne sonuna kadar gideceğiz. Karşınıza her zaman işini layıkıyla yapmanın güveniyle çıkacağız. Her olumsuzluğu sonuna kadar kovalayacağız. 3 ay sonra yeni seçim olması bizi durdurmayacak.



Beşiktaş için en doğrusu neyse korkmadan çekinmeden yapmaya yemin ettik. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Beni ne Beşiktaş sevdamdan ne Beşiktaş davamdan hiç kimse vazgeçiremedi. Geçmişte ne komplolar ne tehditler gördüm. Başıma gelmeyen kalmadı. Özgürlüğümü feda ettim. Bu kulüp için büyük bedeller ödedim. Bu işlerden korkmam. Tarihin en zor döneminde ekibimle bu göreve talip oldum. Bekleyelim, işler rayına girsin sonra geliriz demedim. Burası Beşiktaş, çok daha kötü duruma düşsün, öyle ortaya çıkayım demedim. Ne zaman ihtiyaç olsa ben ve arkadaşlarım göreve talip oldum.



Beşiktaş'ın tek bir kuruşunu dahi çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina edersem namerdim. Hepiniz bilin!