Serdal Adalı: Bu borçları ödemenin maalesef imkanı yok

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da divan üyelerinin konuşmasının ardından tekrar kürsüye gelerek açıklamalar yaptı.

"KULÜBÜN KAYBETTİĞİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Başkan Adalı, sermaye artırımı sürecinde başarılı olduklarını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

Sermaye artırımı 1 milyar 400 milyon TL para toplandı. Yaklaşık 32 milyon euro civarında bankalara ödeme yaptık. Bu tarihimizdeki en büyük borç ödeme oldu. Hisse oranımızda Beşiktaş’ın cebinden 1 lira çıkmadan yüzde 51’den 71’e çıktı. Aradaki fark da 150 milyon euro civarında bir hissemiz oldu. UEFA VE TFF kriterlerinde bu sermaye artırımı elimizi rahatlattı. Bunlar kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılan işlemler. Bunun neresi başarısız? Kulübün kaybettiği hiçbir şey yok. Belki de biz kendimizi düzgün anlatamıyoruz. Bana göre tarihin en başarılı sermaye artırımı yapılmıştır.