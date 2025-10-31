Serdal Adalı: Derbilerde favoriyiz

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek.

2 Kasım Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak kritik maç, saat 20.00'de başlayacak.

Derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HALA EKSİĞİMİZ VAR"

Transfer dönemine değinen Adalı, şunları dedi:

12 tane adam transfer etmişiz, hala eksiğimiz var. Önümüzde kış transfer dönemi var. Eksikleri orada tamamlamaya çalışacağız. Hocamız inanılmaz derecede mesai veriyor, emek harcıyor. Hocaya da söyledim, hayalimizdeki Beşiktaş için ne istiyorsan yerine getireceğiz dedim. Hiçbir teknik direktörün kendinden önce yapılan transferlere 'iyi transferler yapılmış' dediğini görmedim. Ben de 12 transferin tamamı iyi diye iddiada bulunmam zaten. Sergen Hoca takımın genel halinden memnun değil. Burada önemli olan sistemi oturtmak. Hocamız ne istiyorsa yerine getireceğiz. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout ekibinde de çalışacak. Sergen Yalçın, Eduard Graf ile çalışır çalışmaz; bu onun en doğal hakkı.

"DERBİLERDE FAVORİYİZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Adalı, şu sözleri sarf etti:

Takımda hava gayet iyi. Derbilerin havası farklıdır. Biz her zaman derbilerde favoriyiz. İnşallah çocuklar geçtiğimiz seneki derbi maçlarının başarılarını devam ettirir. Kolay yapmadık transferleri, hepsi en az 1-2 ay sürdü. Kendileri de değerlerinin farkındalar. Hepsi büyük takımlardan geldiler. Bu sene transferlerimize bakacak olursanız yaş ortalaması düşük. Eksikler tabii var ama inşallah derbide de gülen taraf biz oluruz.

BAHİS İDDİALARI

Serdal Adalı, A Spor ekranlarında hakemlerin bahis oynadığı iddiası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Tartışmalı hakem olaylarından sonra camia bize ”çıkıp açıklama yapmıyorsunuz, hakkımızı korumuyorsunuz" dedi. Öyle bir şey yok. Her bir problem yaşandığında gittik TFF'ye. Onlara ricada bulundum. 2-3 tane hakem arkadaşları çağırın da bizim maçları bir seyrettirin. Bu kadar zıt bir yönetim şekli olabilir mi? Bunun inine inmemiz lazım. Bu konudan İbrahim Başkan'ın çabalarını tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki milat olacak. 1-2 aydır susuyoruz, ediyoruz, sabrediyoruz. Yoksa ben de camiamı mutlu etmek adına her maçtan sonra konuşurum. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylerin içinde olmaz. Bizim bir duruşumuz var. Çizgimizi bozmayacağız ama bu işin peşini de bırakmayacağız. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Lütfen tüm açıklığıyla bu işin sonunu getirip, kim ne ceza alacaksa o cezaları almaları sağlansın.

RAFA SILVA VE SERGEN YALÇIN

Adalı son olarak, Rafa Silva'nın performansı ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları hakkında, şunları dedi: