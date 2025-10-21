Serdal Adalı: Kaptanlık konusu biraz fazla abartıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’ta alınan yeni kararla birinci kaptanlık görevine Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığa ise Wilfred Ndidi getirilmişti.

Bu değişiklik sonrası takım içinde kaptanlık konusunun gündem olması üzerine Başkan Serdal Adalı, Konyaspor deplasmanı öncesinde konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TAKIM KAPTANLARI KONUSU FAZLA ABARTILDI"

Serdal Adalı, kaptanlık tartışmalarının gereğinden fazla büyütüldüğünü belirterek, "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir.

Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor." ifadelerini kullandı.

"BUNUN TEK BİR SEBEBİ VAR"

Adalı, teknik ekibin saha içindeki iletişimi güçlendirmek amacıyla bu kararı aldığını vurgulayarak, "Bunun tek bir sebebi var.

Saha içindeki bazı olaylara daha resmi, daha yakın olup hakemle daha iyi bir diyalog kurulması." dedi.

DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞ

Başkan ayrıca, kaptanlık değişiminin Ole Gunnar Solskjaer döneminde gündeme geldiğini ancak teknik değişiklik nedeniyle kararın bu haftaya kaldığını ifade etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

"BEŞİKTAŞ TOPARLANACAK KİMSE MERAK ETMESİN"

Adalı, "Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız," diyerek sabır istedi.

Başkan, çok iyi bir hocaları olduğunu ve gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, "Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur." ifadeleriyle umutlu konuştu.