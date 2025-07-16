Serdal Adalı, Rafa Silva'nın yeni saçına takıldı

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

4 Temmuz'da hazırlıklarına başlayan ve 18 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek olan siyah-beyazlı takımın idmanlarını, başkan Serdal Adalı da takip ediyor.

Takımı yalnız bırakmayan Adalı, geçtiğimiz gün futbolcularla bir araya geldi.

RAFA'NIN SAÇINA TAKILDI

Oyuncuları selamlayan başkan, saçlarını kestiren Rafa Silva'ya takılmadan geçmedi.

Adalı'nın Silva'nın yeni stiline verdiği tepki, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.