Serdal Adalı, takımı ve teknik heyeti tebrik etti

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi.

Maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, 20 yıl sonra ligdeki iki derbide de rakibini devirdi.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Adalı, takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

"GÜN BEŞİKTAŞLILARIN GÜNÜDÜR"

Başkan Serdal Adalı, derbi galibiyetine ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Bugün deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek camiamıza, büyük taraftarımıza bir derbi zaferi daha armağan eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaşımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir. Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir. Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun.