Serdal Adalı, transferde öncelikli hedefleri paylaştı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın merak ettiği yeni yapılacak transferlerle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Adalı, 3 önemli transferin yapılacağını müjdesini verdi.

Adalı, bununla beraber gelecek sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlanacağını ifade etti.

"ÖNCELİĞİMİZ SANTRAFOR, SOL KANAT VE ORTA SAHA"

Serdal Adalı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11’e isimler olacak. Genç transferleri de yapacağız ama bu dediğim karıştırılıyor. Biz sezon sonuna kadar yarışan bir takım oluşturacağız."