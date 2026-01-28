Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı

- Beşiktaş, Başkanı Serdal Adalı'nın perşembe günü 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
- Toplantıda, özellikle transfer konusundaki eleştirilere cevap vermesi bekleniyor.
- Adalı'nın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlılar, Adalı'nın perşembe günü basın toplantısında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMASI BEKLENİYOR
Serdal Adalı'nın basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.
Özellikle transfer konusunda eleştirilen Serdal Adalı'nın, bu konuda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.