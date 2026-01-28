Abone ol: Google News

Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı

Beşiktaş, Serdal Adalı'nın perşembe günü 15.00'te açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 17:35
Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı
  • Beşiktaş, Başkanı Serdal Adalı'nın perşembe günü 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
  • Toplantıda, özellikle transfer konusundaki eleştirilere cevap vermesi bekleniyor.
  • Adalı'nın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlılar, Adalı'nın perşembe günü basın toplantısında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMASI BEKLENİYOR

Serdal Adalı'nın basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

Özellikle transfer konusunda eleştirilen Serdal Adalı'nın, bu konuda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Eshspor Haberleri