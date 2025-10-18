Serdal Adalı'dan Rafa Silva'yla ilgili takas iddiasına esprili cevap

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci hakkında Beşiktaş’la ilgili transfer söylentileri gündeme geldi.

Konuyla ilgili Serdal Adalı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BÖYLE BİR ŞEY KESİNLİKLE YOK"

Adalı, Beşiktaş’ın İrfan Can Kahveci’yi Rafa Silva takasıyla transfer etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı.

Milliyet’e konuşan Adalı, “Böyle bir şey kesinlikle yok. Rafa Silva bana göre Beşiktaş’a son yıllarda gelmiş en kaliteli futbolcudur.” ifadelerini kullandı.

"RAFA'NIN ANCAK FORMASINI ALIRLAR"

İddialara son noktayı koyan Adalı son olarak esprili bir ifade kullandı.

Adalı, “Rafa Silva’nın ancak formasını alırlar. Forması da bizim mağazalarda var, üstelik imzalı, isteyen alabilir.” diyerek söylentilere son verdi.