Serdar Dursun kanlar içinde oynadı

Süper Lig'de dün oynanan Başakşehir karşılaşmasının 9. dakikasında Kocaelispor’un yıldız ismi Serdar Dursun, rakibi Jerome Opoku ile kafa kafaya çarpıştı.

Sert temasın ardından yerde kalan Serdar, başından kanlar akarken sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu.

OPOKU'YLA ÇARPIŞTI: KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Saha içinde yapılan ilk tedavi sırasında 34 yaşındaki futbolcunun kafasına dikiş atıldı.

Kanaması kontrol altına alındıktan sonra Serdar, 15. dakikada yeniden oyuna girdi.

Maç boyunca kanamanın sürmesi üzerine Serdar, ilk yarıda hem sargısını hem de formasını iki kez değiştirmek zorunda kaldı.

OYUNA DEVAM ETTİ

Soyunma odasında da tedavisine devam edilen tecrübeli oyuncuya devre arasında bir kez daha dikiş atıldı.

Sahaya tekrar çıkan Serdar, 85. dakikaya kadar mücadelesini sürdürdü.

"ARMA İÇİN SAVAŞMAK İSTEDİM"

Maçın ardından pozisyonla ilgili konuşan Serdar Dursun o anları şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle üzgünüz. Gereksiz bir mağlubiyet oldu. Penaltı pozisyonunu görmedim hala ama hak etmedik ve gereksiz yenildik diyebilirim. Benim pozisyonuma gelirsek, anlamadım açıkçası. Kornerde rakip bana bunu vurmuş ben o an anlamadım. Yere düştüm, beynim döndü. Allah’a şükür bayılmadım. Sonra doktorlar geldi, bayağı dikiş yapıldı sahada. Her zaman sahada olmak istiyorum. Biraz ağrıya dayanıklıyım ama inşallah bundan sonra bir şey olmaz. Çünkü bu beyin travması gibi bir şey olabilir. Tehlikeli bir pozisyondu. Bu huyum belki doğru değil, oyundan çıksam belki daha mantıklıydı ama ben hep arma için savaşmak istiyorum. Bugün de Kocaelispor için sonuna kadar savaşmak istedim. Golleri atıp kazanalım istedim. Ne yazık ki olmadı, üzüldük"