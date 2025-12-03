Serdar Dursun'dan derbi sözleri: Hatam hikaye paylaşmak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini izleyenler arasında Kocaelispor’un oyuncularından Serdar Dursun da yer almıştı.

Dursun’un derbiyle ilgili paylaşımları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, Kocaelisporlu taraftarın tepkisine neden olmuştu.

Dursun daha sonra ise paylaşımlarını kaldırmıştı.

DERBİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Deneyimli golcü, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli forvet tek hatasının, derbiye gitmek değil sosyal medya hesabından hikaye paylaşmak olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE ESKİ TAKIMINA YATIYORSUN GİBİ BİR ALGI VAR"

Dursun şunları söyledi:

Bizi Fenerbahçe Kulübü davet etti, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, eski takıma yatıyorsun gibi. Selçuk İnan'a da yaptılar bunu. Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım.

"TEK HATAM HİKAYE PAYLAŞMAKTI"

"Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar."

"TARAFTAR RAHAT OLSUN, KANIMIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDERİM"