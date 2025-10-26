Serdar Dursun'dan dikkat çeken paylaşım: Daha ölmedik yeğen

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, dün akşam Alanyaspor karşısında yeni takımıyla ilk golünü attı.

Akdeniz ekibini evinde konuk eden Kocaelispor’un maçtaki ikinci golünü kaydederek bu sezon ilk gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki Serdar Dursun, mücadelenin ardından ise ilginç bir paylaşım yaptı.

GOLÜ ATTI PAYLAŞIMI YAPTI: DAHA ÖLMEDİK YEĞEN

Dursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha ölmedik yeğen" dedi.

Dursun, geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte daha fazla süre almak istediğini ve Kocaelispor ile yeniden çıkış yaparak milli takım forması giymek istediğini söylemişti.

Yine deneyimli oyuncu, takımın golcüsü Bruno Petkovic’in sakatlığının ardından Konyaspor maçında da ilk 11’de başlamış ve hücum hattında sergilediği etkili performansıyla dikkat çekmişti.

DURSUNALDO LAKABI TAKILDI

Öte yandan hatırlanacağı üzere Serdar Dursun, Fenerbahçe forması giydiği dönemde attığı gollerin ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yapıyordu.

Bu hareket sonrasında ise sarı-lacivertli taraftarlar, forvet oyuncusuna 'Dursunaldo' lakabını takmıştı.