Serdar Topraktepe: Sergen Hoca, Devrim için tereddüt etmedi

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etmişti.

Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki hücum oyuncusu Devrim Şahin, bu maçta ilk kez forma şansı bulmuştu.

Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç oyuncu Devrim Şahin'i Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkaran sürecin perde arkasını anlattı.

"SERGEN AĞABEY HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Serdar Topraktepe, Devrim Şahin'i teknik direktör Sergen Yalçın'a önerdiklerini belirterek, şunları dedi:

Devrim'in potansiyeli çok büyük. Bunu net gördüğümüz için Sergen ağabeye söyledik. Kendisi de hiç tereddüt etmeden oynattı. Bundan sonraki karar Sergen Hoca'nın.

"KİŞİLİĞİ DE SAHADA GÜCÜ KADAR KUVVETLİ"

Genç oyuncunun güçlü fiziğinin yanı sıra karakterine de dikkat çeken Topraktepe, şu ifadeleri kullandı:

Sadece sahadaki dirençten bahsetmiyorum, kişiliği de çok kuvvetli. Oyun aklı ve topla ilişkisi onu üst düzey seviyeye taşıyacak. Sergen ağabeyle birlikte çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum.

"ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Altyapı çalışmalarına da değinen Topraktepe, şu şekilde konuştu: