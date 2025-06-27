Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Beşiktaş Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camii’nde, cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Topraktepe’nin cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, teknik direktörler Rıza Çalımbay, Orhan Ak, Önder Karaveli, siyah-beyazlı futbolcu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı.
BÜYÜKÇEKMECE YENİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Ayhan Topraktepe’nin cenazesi, kılınan namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedildi.