Sergen Yalçın antrenmanlara çıktı: İlk kareler geldi...

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Avrupa kupalarından elenen Beşiktaş'ta, teknik direktörlük değişikliği yaşandı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ye elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ta, geçtiğimiz günlerde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Solskjaer'in gidişinin ardından siyah-beyazlı ekip, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirdi.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA İLK KARELER

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adam ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yalçın, Beşiktaş'tan resmi açıklama gelmeden cuma günü antrenmanlarına başlamıştı.

Ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'ın başında ilk kareler geldi...

Yalçın, cumartesi günü sürdürdüğü antrenmanlarla birlikte Alanyaspor hazırlığını tamamladı ve pazar günü oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında sahada olacak.