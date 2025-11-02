Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Fenerbahçe’ye ilk kez yenildi

- Beşiktaş, Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
- Bu yenilgiyle Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ilk kez kaybetti.
- Yalçın, 4 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi.
Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da sarı-lacivertli takıma karşı ilk kez kaybetti.
İLK KEZ KAYBETTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 3’ü iç saha, 1’i de deplasman olmak üzere 4 Fenerbahçe derbisinde kulübede yer alan 52 yaşındaki teknik adam, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.