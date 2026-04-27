Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ligde ‘dalya’ dedi

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Bu mücadele siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın için de ayrı bir önem arz etti.

LİGDE 100. MAÇINA ÇIKTI

Sergen Yalçın, Karagümrük maçıyla birlikte teknik direktör olarak Beşiktaş’ın başında ligde 100. maçına çıktı.

Geride kalan 99 müsabakada Yalçın; 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 193 kez ağları havalandırırken, rakiplerin 115 golüne engel olamadı.

SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ

Sergen Yalçın’ın sezon başına galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları şöyle:

2019-2020

10 galibiyet

2 beraberlik

3 mağlubiyet

2020-2021

26 galibiyet

6 beraberlik

8 mağlubiyet

2021-2022

6 galibiyet

3 beraberlik

6 mağlubiyet

2025-2026

15 galibiyet

7 beraberlik

7 mağlubiyet

5 MÜSABAKADA KULÜBEDE OLAMADI

53 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 5 müsabakada çeşitli sebeplerden dolayı kulübede yer alamadı.

Yalçın, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor ve Antalyaspor mücadelelerinde korona virüs hastalığından dolayı takımın başında olamadı.

Deneyimli teknik direktör, yine aynı sezonda Başakşehir karşılaşmasında sarı kart cezası, 2021-2022 sezonunda da bir başka Başakşehir mücadelesinde bu kez kırmızı kart cezası nedeniyle kulübe yerine maçı tribünden takip etti.

Sergen Yalçın, bu sezon da 24. haftadaki Kocaelispor müsabakasında sarı kart cezası olduğu için kulübede değildi.

Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUKLARI

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak iki kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2020-2021 döneminde Süper Lig’de sezonu 84 puanla şampiyon tamamladı.

Yalçın’ın ekibi, aynı puana sahip Galatasaray’a +1 averajla üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş aynı sezon içinde Türkiye Kupası’nda da zafere ulaşmayı başardı.

Finalde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, 10. kez turnuvada şampiyonluk yaşadı.