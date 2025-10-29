Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için derbinin önemi büyük: Kaybederse...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dört sezona erkenden havlu atan Beşiktaş’ta, bu dönem görev yapan teknik direktörlerin hiçbiri başarılı olamadı.

Söz konusu dört sezonda görev yapan ve en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında en çok puan toplayan Şenol Güneş ve Giovanni van Bronchorst oldu.

Büyük umutlarla takımın başına geçen Sergen Yalçın ise Fenerbahçe’yi yenerse 17 puan toplamış olacak.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN GÜNEŞ VE GIO

Tecrübeli teknik adam bu durumda bile zaman istediği için eleştirdiği Giovanni van Bronchorst’un gerisinde kalacak. Yine eleştirdiği diğer isim Ole Gunner Solskjaer’le ise puanları eşitleyecek.

Beşiktaş’ın son dört sezonunda ilk 10 maçlar baz alındığında Güneş ve Van Bronkhorst öne çıkıyor. İki teknik adam da 30 puanın 20’sini toplayabilmişti.

Çok eleştirilen ve Beşiktaş maceraları kısa süren Valerien İsmael ile Solskjaer’in yanı sıra Önder Karaveli de 17’şer puan toplamıştı.

YALÇIN DERBİYİ KAYBEDERSE SANTOS'LA EŞİTLENECEK

Sık sık emaneten takımın başına geçen Serdar Topraktepe ise 10 maçta 15 puan kazandırmıştı.

Sergen Yalçın eğer derbide Fenerbahçe’ye yenilmeleri hâlinde son dört sezonda görev yapan sekiz teknik adam arasında Santos ile birlikte en az puan toplayan hoca olacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı dokuz maçta 13 puan kaybetti.

Tecrübeli teknik adam sahalarında oynayacakları derbiyi kazanıp yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.