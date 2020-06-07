Sergen Yalçın, Güven'i kadroda istiyor

Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a geldiği ilk sezon özellikle yaptığı hat-tricklerle dikkat çeken genç santrfor Güven Yalçın'a, teknik direktör Sergen Yalçın'dan transfer izni çıkmadı.

Son dönemde adı birçok yabancı kulüple birlikte anılmaya başlayan 21 yaşındaki Güven Yalçın, siyah-beyazlı teknik patron tarafından adeta korumaya alındı.

Yönetimle görüşen Sergen Yalçın'ın, transfer döneminde Güven'in kesinlikle satılmamasını ya da kiralık verilmemesini istediği ortaya çıktı.

Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan ve Yeni Malatyaspor'da görev yaparken Gökhan Töre'yi yeniden Türk futboluna kazandıran Sergen Yalçın'ın, Güven Yalçın'ın da geçen sezon ki performansına kısa sürede ulaşacağını ifade ettiği belirtildi.

BURAK'LA BİRLİKTE OYNATMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın yeni dönemde genç oyunculara daha fazla yönelecek olması nedeniyle Güven gibi yetenekli bir ismin mutlaka kadroda olmasını isteyen Sergen Hoca, takımdaki tüm gençlere fırsat vermeye de çalışacak.

Bu arada Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Burak Yılmaz ile Güven Yalçın'ı zaman zaman birlikte sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi.

ANTALYASPOR MAÇINA 11'DE BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezalısı Burak Yılmaz'ın yokluğunda Antalyaspor maçında ilk 11'de sahaya süreceği golcüyü belirlemeye de çalışıyor.

Çift kale maçlar ve taktik çalışmalarda çeşitli denemeler yapan başarılı hocanın, Güven Yalçın'a forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.