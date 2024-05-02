ABD'de halkın yarısı TikTok'un yasaklanmasını istiyor ABD'de yapılan yeni bir ankete göre, halkın yüzde 50'si TikTok'un yasaklanmasını destekliyor, yüzde 32'si ise yasağa karşı.

ensonhaber.com

Amerikan Kongresi, sosyal medya uygulaması TikTok'a yönelik kritik bir karara imza attı.

ABD, Çinli ByteDance şirketini sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı.

Uygulama, Çinli şirket tarafından satılmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacak. Bunun için TikTok'un sahibi ByteDance'a 12 ay süre verildi.

ABD'nin yarısı yasağı destekliyor

Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, ABD vatandaşlarının çoğunluğu, Çin'in ABD kamuoyunu yönlendirmek için TikTok'u kullandığına inanıyor.

Ankete göre halkın yüzde 50'si TikTok'un yasaklanmasını destekliyor, yüzde 32'si ise yasağa karşı.

40 yaş ve üzeri her 10 anket katılımcısından yaklaşık altısı yasağı desteklerken, 18-39 yaş arası yaklaşık 10 katılımcıdan dördü yasağı destekledi.

Ancak söz konusu anket, ABD'deki TikTok kullanıcılarının önemli bir bölümünü oluşturan 18 yaşın altındaki kişilerin görüşlerini yansıtmıyor.

Avrupa Birliği de yasaklayabilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısa bir süre önce düzenlenen bir oturum sırasında TikTok'un Avrupa Birliği'nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu ima etti.

Ursula von der Leyen, uygulamanın AB yasağının göz ardı edilmediğini ve TikTok'un tehlikesini bildiklerini vurguladı.