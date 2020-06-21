Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasındaki atışmalar

Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin, "Gençlerle oynayacağız" şeklindeki açıklamasına Denizlispor maçı sonrası üstü kapılı bir şekilde cevap vermişti. Çebi ise Yalçın'ın oynattığı futbolu eleştirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 5-1 yenen Beşiktaş'ta yönetim ile teknik heyet arasında kriz yaşanıyor.

Hafta içi verdiği röportajlarda "Gençlerle oynayacağız" diyen Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teknik direktör Sergen Yalçın'dan cevap geldi.

"GENÇLERLE OYNAMAYACAĞIZ"

Maç sonu açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki teknik adam, "Sadece genç olduğu için bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynayamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar." dedi.

BİR GÖNDERME DE ÇEBİ'DEN

Yalçın'ın bu sözleri üzerine bir gönderme de Çebi'den geldi.

Farklı galibiyete rağmen oyunu beğenmediğini söyleyen Çebi, "Bilemiyorum, belki de seyirci olmadığı için. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Gol atmanız tek başına önemli değil. Sahada taktik ve teknik olarak futbolcularınızın daha güçlü olduğu, atak yaptığı bir düzen güzel olurdu. Üçüncü golden sonra Denizlispor'un demoralize olması sonucunda, üstün geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Üstü kapılı bir şekilde atışan ikilinin bundan sonraki süreçte nasıl çalışacakları merak konusu.