Sergen Yalçın: İşimiz çok kolay değil!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"BU OYUN BİZİM OYUNUMUZ DEĞİL"

Karşılaşma sonrası konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!

"KENAR OYUNCUMUZ YOK!"

Transfer konusuna değinen deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha... 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!

"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Yalçın, şu açıklamada bulundu:

Başlangıcımızın böyle olmasını istemezdik. Bizim adımıza olumlu bir gece olmadı, camiamız adına da olumlu bir gece olmadı. Beklentinin çok altında performanslar, hem bireysel olarak hem takım olarak beklentiniz çok altında kaldık. Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Onlar birden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması ve birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum ama maalesef bugün itibarıyla bunlar olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz.

"ARAMIZA KATILAN OYUNCULAR OLACAK"

Takımın zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Yalçın, ancak bunun ne kadar süreceği yönünde bir cevap veremediğini söyledi. Yalçın, şu şekilde konuştu:

Önümüzde bir 15 günlük süreç var. Aramıza katılan oyuncular olacak, yeni bir hazırlık süreci yaşayacağız. Bundan öncesiyle ilgili konuşmak istemiyorum tabii diğer direktör ve yapılanmayla ilgili. Çünkü onlar bizim kontrolümüz dahilinde olan şeyler değildi. Biz iki gün oldu başlayalı ve elimizdeki mevcut kadro yeni gelecek oyuncularla yeni bir yapılanma dönemi yaşayacağız beraber artık sonuçların hep beraber göreceğiz.

"İKİ YA DA ÜÇ OYUNCU VAR TAKIMA KATMAK İSTEDİĞİMİZ"

Transfer sorularını da yanıtlayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

İki ya da üç oyuncu var takıma katmak istediğimiz. 2-3 tane diyorum ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor ama bu 10 günlük süreçte nasıl böyle bir katkı yapabiliriz bilemiyorum. Aramızda ayrılacak oyuncular da var, takıma katılacak oyuncular da var. Sakat oyuncularımız da geri gelecek. Bu süre zarfında iyi çalışacağız.

"ÇOK ERKEN HAVLU ATAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Yalçın, takımın fiziksel durumunun çok iyi olmadığını kaydederek, şu şekilde konuştu: