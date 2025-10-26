Sergen Yalçın: Olmayınca olmuyor bazen

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17’ye, Kasımpaşa ise 10’a yükseltti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"OLMAYINCA, OLMUYOR"

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Üzüldük tabii... Golle başladık, güzel başladık, peşine penaltı. Güzel bir gece olacak gibi görünürken takım klasik sıkıntılarını tekrar yaşadı. Topu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında kötü oynadık. Çok fazla bir şey üretmedik. Ancak, altıpasın içerisinde atamadığımız 3-4 top var. Olmayınca olmuyor bazen. Rahat geçecek bir maçtan beraberlikle ayrıldık." dedi.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Sözlerine devam eden Yalçın, "Söylenecek bir şey yok. Klasik sorunları yaşıyoruz. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLA NE KONUŞTU?

Taraftarın tepkileri için konuşan deneyimli hoca, "Beşiktaş, taraftarın camiası. Taraftarımız tabii ki mutlu değil. Tepkilerini gösteriyorlar doğal olarak. Daha fazla mücadele, daha fazla karakter ve maçları kazanmamızı bekliyorlar. Beşiktaş'ta bu bugünün sorunu değil, 4-5 senenin sorunu. Artık maksimuma vurmuş durumda. Taraftar tepki gösterecek tabii ki. Ben de 'sabırlı olmaları gerektiğini, zamana ihtiyaç olduğunu, birkaç günde çözülemeyeceğini, plan program yaptığımızı' söyledim. Ben mevcut durumu en doğru şekilde anlatıyorum. Ben oraya kadar gittim, 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim. Onlar daha fazla mücadele istediler. Oyuncularımız da bunu yapmaya gayret gösteriyorlar." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA GÖRECEĞİZ"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Çok da iyi grafik çizmiyoruz. Taraftarımız da mutlu değil. Takım bu pozisyondaysa taraftar mutlu olmaz. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım durumu. Gerisini Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada daha sağlam duran, daha ruhla oynayan, daha enerjik bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız.

"OYUNA İYİ BAŞLADIK"

Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Abraham’ın kaçırdığı penaltının ardından oyunun tersine döndüğünü ifade eden Yalçın, "Oyuna iyi başladık. Bizim için güzel bir gece olacak gibi görünüyordu. Golü erken bulduk. Abraham’ın kaçırdığı penaltının arından oyun tersine döndü. Anında gol yedik. İkinci yarı 3, 4 net pozisyon var. Şansızlığımız var. Rakip pozisyona girmeden gol atıyor. Gençlerbirliği maçında da bunu yaşadık. Totali buna bağlayamayız. Üzgünüz, taraftarımız da mutsuz. Bu çok normal. Aksi bir durum olmasını düşünmüyoruz. Sorunları çözmek için ciddi zaman harcıyoruz. Her şey bu kadar kolay değil. Önümüzdeki hafta bir derbi maçı oynayacağız. İnşallah iyi hazırlanıp, o maçta kendimizi af ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"SORUNLARI ÇÖZMEYE GELDİM"

Takımı bulunduğu durumdan çıkartmak için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çeken Yalçın, "Yaklaşık 4, 5 senedir üstüne koya koya gelen bir sorun. Ben sorunları çözmeye geldim. Çözecek bilgi ve birikimim olduğunu düşünüyorum ama bugün değil. Zamanı geçen hafta verdim. 2 ya da 3 transfer dönemi lazım. Şu an çözmek zor. Takımı toparlamak için çok çalışıyoruz. Her şeyi muazzam yapmaya çalışıyoruz. Bazı problemleri burada konuşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIM GRAFİĞİ ÇİZMİYORUZ"

Fenerbahçe derbisini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Derbileri kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe derbisini herkes kazanmak ister. Taraftar, iyi oyunla kazanmak istiyor. Bu hafta iyi çalışıp, her şeyi yapacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın da isteği bu. Onlar mutsuz. Gidişat iyi değil. Büyük takım grafiği çizmiyoruz. Mevcut pozisyon bu. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta önümüzde görünen durum bu. Bunu yarın çözebilir misin dersen zor. Ciddi zaman lazım. Ben bunu çözer miyim ? Çözerim. Bugünün sorunu değil. Taraftarımızda da 4, 5 senedir yukarı doğru gidiyor her şey. Zaman lazım. Ne kadar olur, bize ne kadar zaman verirler. Her şey kısmet göreceğiz" şeklinde konuştu.

"OYUNSAL ANLAMDA ÇOK İYİ DEĞİLİZ"

Siyah-beyazlı ekipte şanssızlık da olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, "Keşke ben oynasaydım. Altıpasın içinden 5 tane top içeri girmiyorsa ben ne yapabilirim? Bunun bir çalışması yok. Bu biraz şans işi. Ancak oyunsal anlamda çok iyi değiliz. Çok mücadele ediyor muyuz ? Etmiyoruz. Gol kaçıyor, ben ona bir şey yapamam. Kaleci gol yer, santrfor gol, penaltı kaçırır. Bunları ben çözmemem. Oyun, skorlar kötü mü ? Kötü. Zamanla düzeltebilir miyiz çalışıyoruz. Altıpastan girmeyen topu çözemem ki, o oyuncunun işi" dedi.

"BEN BÜTÜN KUPALARI KALDIRDIĞIM YIL, 3 AY DURAMADIM BURADA"

Transfer döneminde yetkinin Eduard Graff’ta mı yoksa kendisinde mi olacağı yönünde gelen soru üzerine Sergen Yalçın, şöyle konuştu: