Sergen Yalçın, transfer listesini veto etti

Sergen Yalçın'ın, yönetim tarafından kendisine iletilen ve genç isimlerden oluşan transfer listesine, "Beşiktaş'ta deneysel işler yapılmamalı" diyerek, olumsuz yanıt verdiği öğrenildi

Ekonomik sorunlar nedeniyle takımın bütçesini düşürmeyi hedefleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki sezon için sık sık genç futbolcularla oynayacaklarını belirtirken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan tam tersi bir açıklama gelmişti.

Geçtiğimiz hafta 5-1 kazandıkları Denizlispor mücadelesinin öncesinde, "Sadece genç olduğu için bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynayamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

''BEŞİKTAŞ'TA DENEYSEL İŞLER YAPILMAMALI''

Başkan Çebi ve teknik adam Sergen Yalçın'ın açıklamaları arasındaki çelişki ise, ikilinin üstü kapalı olarak birbirleriyle atıştığı şeklinde yorumlanmıştı.

47 yaşındaki teknik adamın, kendisine yönetim tarafından iletilen transfer listesini de veto ettiği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın, "Alt ligde yarışan bir ekip olsaydık böyle bir çılgınlığı belki deneyebilirdik. Beşiktaş'ta deneysel işler yapılmamalı. Kalitesi ortada olan isimleri kadroya katmak için uğraşmalıyız." dediği ifade edildi.