Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun derbi taktikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftası, dev bir maça sahne olacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak bu kritik müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN TAKTİĞİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının taktiğini belirledi.

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, Fenerbahçe'ye karşı 4 hızlı oyuncusu Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Rafa Silva ve El Bilal Toure ile sonuç almak için mücadele edecek.

Sergen Hoca, hızlı oyuncularıyla Fenerbahçe'yi hataya zorlayacak.

Yalçın'ın Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı maçları mercek altına aldığı ve bu taktikle mücadele etmeye karar verdiği bildirildi.

Fenerbahçe ile bugün kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah-beyazlı futbolcuların, son antrenmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımını kısa sürede bambaşka bir kimliğe büründürdü.

İtalyan çalıştırıcı, topa sahip olma yerine rakibi hataya zorlayan yıkıcı bir oyun planı ile dikkat çekiyor.

Tedesco'nun, Beşiktaş'ı önde baskıyla hataya zorlayıp, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeyi hedeflediği kulislerde konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin son 2 maçta sergilediği bu "az topla, çok etki" anlayışı, Tedesco döneminin en dikkat çekici taktik imzası olarak öne çıkıyor.

22 yaşındaki Nene, şu ana kadar 6 lig maçında 1 gol ve 2 asist üretti. Tedesco, onun süratine çok güveniyor...

Beşiktaş'ın sol tarafının zayıf olduğunu belirten İtalyan hocanın, Malili yıldızdan maçta sürekli bindirme yapmasını istediği belirtildi.