Sergen Yalçın: Yapılacak çok iş var

Süper Lig’in ilk haftasında oynanması planlanan erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u, Rafa Silva’nın hat tricki ve Abraham’ın da tek golü ile 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZE MORAL OLDU"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Bize moral oldu. Zor bir periyot var yaşadığımız. Erteleme maçı, daha önce de söyledim, kesinlikle ertelenmemesi gereken bir maç. Oynanması gerekiyordu.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM"

Oyuncularını tebrik eden Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Yeni bir takımız. Bu grubun birlikte oynaması gerekiyor. Bu periyot kolay değil, daha sezon başı, hazır olmayan bir oyuncu grubu. Yapılacak çok iş var. Çalışmamız gerekiyor. Kazanırsak bize moral oluyor, mutlu oluyoruz. Bizim işte en önemli şey mutlu olmak. Mutlu olmak için tek şey kazanmak. Kazanırsak daha motive ve mutlu oluyoruz. Bugün güzel, fantastik bir skor. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum.

DEVRİM ŞAHİN AÇIKLAMASI

Devrim Şahin hakkında konuşan Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Genç oyuncumuzu tebrik ediyorum. Kolay değil, maçtan önce de söyledim, nasıl biliyorsan öyle oyna dedim. Yeni bir hikaye başladı Devrim için. Onun da hikayesi başladı. Bugün için kabul edilebilir bir sonuç. Mutluyuz, moralimiz, motivasyonumuz iyi. Pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Ondan sonra derbi ve milli ara var. O arada sakatlarımız iyileşirse, tam takım devam ederiz diye düşünüyorum.

SAVUNMA İÇİN AÇIKLAMA

Yalçın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Savunma konusunda deniyoruz. Savunmacılarımız var. 4 tane savunmacı var. Hangi ikili tutacak, hangi ikili daha uyumlu denemeleri yapıyoruz. Bu tür denemeler yapıyoruz doğruyu bulmak adına. En kısa zamanda doğruyu bulup iyi bir takım, kazanma alışkanlığı sağlanması gerekiyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum.

"BİRÇOK OYUNCU İLE BİREYSEL OLARAK GÖRÜŞTÜM"

Sergen Yalçın, ayrıca şunları dedi:

Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da. Bu takım performansı ile de ilgili. Takım ne kadar iyi ve güçlü olursa, bireysel yetenekli oyuncuların performansı artar. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans var. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz, moralimiz bozuluyor ama burayı en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİLER"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, geçen hafta Göztepe karşısında ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını anımsatarak, şunları dedi:

Bugün kazanıp tekrar hem moral motivasyon olarak hem de bundan sonrası için pozitif anlamda değer katacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rahat bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler.

"ÇOK EKSİK KADROMUZ VARDI"

Takımın sürekli farklı kadrolarla maça çıktığını ve kadroyu tam olarak toparlayamadıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti: