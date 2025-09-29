Sergen Yalçın'dan Galatasaray maçı yorumu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

"BİZ SÖYLEMEDİK"

Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik.

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

3 puanın önemli olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli.

"BENİM İÇİN DE ZOR"

Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik.

ABRAHAM'IN SAKATLIĞI

Abraham'ın sakatlığı hakkında Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar.

GALATASARAY DERBİSİ

Sergen Yalçın, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında şunları dedi:

Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kolay bir maç olmadığını dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Rakip çok mücadele etti. Çok iyi başladık, erken 2 farklı öne geçtik. Sonra takımın üzerinde rahatlık oldu. Rakip oynamaya başladı. İkinci yarı da erken gol yedik, doğal olarak bu da motivasyonun düşmesine neden oldu. Hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Sonuçta oyun sonunda alınan bir 3 puan var. Bizim için oyundan değerli alınan 3 puan. Oyuncular zor bir süreçten geçiyor, biz de aynı şekilde. Yeni gelen kadro, birlikte oynayan oyunları bir araya getiremiyoruz. Her şeye rağmen kötü bir gece olmadı. Kazanmak önemliydi.

"TAKIMI MAKSİMUM SEVİYEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sergen Yalçın, maçın ikinci devresinde oyun açısından düşüş yaşamalarının sebeplerine yönelik gelen soruyu, şöyle cevaplandırdı:

Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını veremem. Bazen oyunlarda bunlar oluyor. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel açıdan hazır olduğumuzu söylemek de zor. Bunlar bizi oyun içinde eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi şekilde çalışıyoruz, milli arada sıkı çalıştık. Takımı maksimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz ama kolay değil. Biz de yeni geldik. Bizim için de zorlu bir süreç. Bir teknik direktör için de zor bir başlangıç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. İlerleyen haftalarda toparlanacağımızı düşünüyorum. Ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya da zorlu bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz.

Başarılı teknik adam, savunma tandeminde de 3 yabancı, 1 de Türk futbolcuya sahip olduklarını ve doğru ikiliyi bulmak için denemeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

"DERBİNİN HAVASI BAŞKADIR"

Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisine değinen Yalçın, favorisi olmayan bir maça çıkacaklarını belirtti. Sergen Yalçın, şu şekilde konuştu:

Galatasaray’a yarınki maç için başarılar dilerim. Zor bir maç. 18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım, ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbilerin sonucu belli olmaz.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın omzunun çıktığını ve derbide oynayıp oynamayacağına yarın çekilecek MR’ın ardından karar verileceğini söyledi.