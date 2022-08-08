Sergen Yalçın'dan Wout Weghorst'a övgü

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst'la ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

Wout Weghorst, Kayseri önünde 90 dakika oyunda kalarak 40 kez topla buluştu, son dakikada Ghezzal’a yaptığı müthiş asist ile 3 puanın kahramanı olurken, gelecek için ümit verdi.

Peki Weghorst, Beşiktaş için doğru tercih mi? Sergen Yalçın ile birlikte eski futbolcular Hürriyet'e yorumladı.

"Tam bir takım oyuncusu"

Sergen Yalçın Weghorst'la ilgili, "Çok iyi, karakterli oyuncu. Pas desteği şart. Koşmadık alan bırakmadı. Sahayı kontrol eden oyuncuyu severim. Tam bir takım oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Diğer eski golcüler ise şu açıklamaları yaptı:

Ali Gültiken

"Çok iyi oyuncu. Top nerede olursa olsun kaleye göre hazırlıyor. Fiziki olarak çok iyi durumda. Çevresiyle uyum yakalarsa çok gol atar."





Saffet Sancaklı

"Takıma faydalı bir oyuncu. Forvette çok golünün dışında da iyi adam. Pivot santrfor gibi oynuyor. Etrafında gol yapabilecek destekçi şart. Takım oyuncusu olması önemli. Golden sonraki sevinci güzel. Ghezzal’ı alkışlaması önemli."