Sergey Yuran: Sahada herkes elinden geleni yaptı

1. Lig 2. hafta maçında Serik Spor, Bodrum Şehir Stadyumu’nda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Yuran, maçın zorlu geçtiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Karşımızda çok güçlü ve hızlı bir rakip vardı. Maç öncesi doğru bir plan yaptık ve sahada istediğimiz oyun tarzını gördük. Oyuncularım her şeyi sahada gösterdi, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum.