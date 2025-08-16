Sergey Yuran: Sahada herkes elinden geleni yaptı

1. Lig 2. hafta maçında Serik Spor, Bodrum Şehir Stadyumu’nda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"
Yuran, maçın zorlu geçtiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
Karşımızda çok güçlü ve hızlı bir rakip vardı. Maç öncesi doğru bir plan yaptık ve sahada istediğimiz oyun tarzını gördük. Oyuncularım her şeyi sahada gösterdi, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum.
"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"
Takımdaki Türk oyuncuların sahada yüzde yüz mücadele gösterdiğini belirten Yuran, yabancı oyuncuların performansından da övgüyle bahsetti.
Yuran, şu şekilde konuştu:
Bugün sahada herkes elinden geleni yaptı. Taraftarlarımızla birlikte daha da güçlü olacağız.