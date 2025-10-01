Serhat Sütlü'den kural hatası açıklaması!

1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci devresinde yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü.

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.

EN FAZLA 6 YABANCI FUTBOLCU OYNAYABİLİYOR

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre, 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor.

Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM AMA İSTİFAM HAZIR"

Yaşananların ardından açıklamada bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, sorumluluğu üstlenerek yönetim kuruluna istifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini belirtti.

Sütlü, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatasından dolayı sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum. Ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor’un içinde bulunduğu kongre süreci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimin önünü açmak adına 12 Ekim 2025 tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süreçte takımımızın saha içi hazırlıklarının aksamaması ve Sakaryaspor’un menfaatlerinin korunması en büyük önceliğimdir. Ben Sakarya’da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.