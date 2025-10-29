Abone ol: Google News

Serikspor'da Sergey Yuran dönemi sona erdi

Serikspor Kulübü, teknik direktör Sergey Yuran ile yollarını resmen ayırdı.

Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 14:46
1. Lig ekiplerinden Serikspor, Rus teknik direktör Sergey Yuran ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sergey Yuran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

11 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Sergey Yuran, Antalya ekibinin başında çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

