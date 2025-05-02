AA & Ensonhaber

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki idmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Servet Çetin, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son iki maçı kazanmak istediklerini belirtti.

"SON İKİ MAÇI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Servet Çetin, şunları dedi:

Elimizdeki imkanları rakiplerimizin puan kaybetmesine bıraktık. Bu bizim için olumsuz bir durum. Ümraniye maçını kazanabilme imkanımız vardı. Bir kişi eksik kalınca maalesef olumsuz bir netice aldık. İlk kez 3 gol yedik. Son iki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin kaderiyle oynamayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Play-off'a kalmış olsaydık bütün takımların en son tercihi biz olurduk.

"HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

Servet Çetin, yeni sezona ilişkin planlarının ve takımla devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: