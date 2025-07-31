Shakhtar Donetsk - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İLK MAÇ 4-2 SONA ERMİŞTİ

Karşılaşma, HT Spor'dan canlı yayınlanacak

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Beşiktaş’ın turu geçebilmesi için Shakhtar Donetsk karşısında en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.

3 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

Siyah-beyazlı takımın 2 farklı galibiyet elde etmesi halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

Beşiktaş’ın alacağı tüm diğer galibiyet ve beraberliklerde ya da tek farklı mağlubiyetlerde, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk bir üst tura yükselecek.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham